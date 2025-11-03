Sound Off – Mon 11/03/2025 – Mike Hedges

Tune in to the longest running talk show on the Central Coast. Sound Off guest(s): *Mike Hedges, Open Enrollment. Post navigationPreviousPrevious post:Veterans Resource Fair in San Luis Obispo 11.03.2025Related postsThe Morning Exchange – Mon 11/03/2025November 3, 2025Gear Head Radio w/Jimmy Purdy from Shift’N Gears 11.01.2025November 3, 2025Open Mic Friday – 10/31/2025October 31, 2025The Morning Exchange – Fri 10/31/2025October 31, 2025Sound Off – Thu 10/30/2025 – Dan BlackburnOctober 30, 2025The Morning Exchange – Thu 10/30/2025October 30, 2025