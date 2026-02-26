City of Atascadero Achieves Improved Public Protection Rating 02.26.2026

Atascadero Fire & Emergency Services announced that the city has received a significant improvement to its Insurance Services Office (ISO) Public Protection Classification (PPC) rating.
This rating “evaluates communities nationwide on their structural fire suppression capabilities.” Classifications range from class 1 (exemplary) to class 10 (does not meet minimum criteria.)
The city of Atascadero’s rating improved from class 03 to class 02. The improved rating recognizes enhancements in the city for emergency communications, fire department capabilities, water supply, and community risk reduction.
The fire department also encourages property owners to contact their insurance providers and learn how this improved classification may affect their premiums.