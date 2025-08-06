Paso Robles City Council Meeting 8.05.2025

https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC08052025.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC08052025p2.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC08052025p3.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC08052025p4.mp3 Post navigationPreviousPrevious post:Templeton Area Advisory Group Special Meeting 8.05.2025NextNext post:The Morning Exchange – Wed 08/06/2025Related postsSound Off – Wed 08/06/2025 – Greg Grewall, Erik Gorham & Debbie ArnoldAugust 6, 2025The Morning Exchange – Wed 08/06/2025August 6, 2025Protecting What Matters 08.05.2025August 5, 2025The Morning Exchange – Tue 08/05/2025August 5, 2025Free Talk California 08.04.2025August 5, 2025Sound Off – Mon 08/04/2025 – Paso Robles Park & RecAugust 4, 2025