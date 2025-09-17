Paso Robles City Council Meeting 9.16.2025

https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC09162025.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC09162025p2.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC09162025p3.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC09162025p4.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC09162025p5.mp3 Post navigationPreviousPrevious post:Protecting What Matters 09.16.2025NextNext post:The Morning Exchange – Wed 09/17/2025Related postsSound Off – Wed 09/17/2025 – Erik GorhamSeptember 17, 2025The Morning Exchange – Wed 09/17/2025September 17, 2025Protecting What Matters 09.16.2025September 16, 2025The Morning Exchange – Tue 09/16/2025September 16, 2025Free Talk California 09.15.2025September 15, 2025Sound Off – Mon 09/15/2025 – Carlos CortezSeptember 15, 2025