Paso Robles City Council Meeting 06.02.2026

https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC06022026.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC06022026p2.mp3 https://kprl.com/wp-content/uploads/TUEPCC06022026p3.mp3 Post navigationPreviousPrevious post:Primary Election Day 06.02.2026Related postsProtecting What Matters 06.02.2026June 2, 2026The Morning Exchange – Tue 06/02/2026June 2, 2026Free Talk California 06.01.2026June 1, 2026Sound Off – Mon 06/01/2026 – Bear McGillJune 1, 2026The Morning Exchange – Mon 06/01/2026June 1, 2026Gear Head Radio w/Jimmy Purdy from Shift’N Gears 05.30.2026June 1, 2026