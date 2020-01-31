In Sports 1.31.2020

LAST NIGHT, THE TEMPLETON GIRLS BASKETBALL TEAM BEAT MORRO BAY 32-27
THE ATASCADERO GIRLS BASKETBALL TEAM HOSTING ORCUTT ACADEMY AT 6:30 TONIGHT.
THE PASO ROBLES GIRLS BASKETBALL TEAM PLAYS AT MISSION PREP TONIGHT AT 6:30
TONIGHT, THE PASO ROBLES BOYS BASKETBALL TEAM HOSTS MISSION PREP AT 6:30. THE BEARCATS COMING OFF A VICTORY OVER RIGHETTI
THE ATASCADERO BOYS BASKETBALL TEAM PLAYS AT HIGHLAND IN BAKERSFIELD TONIGHT AT 6:30
THE TEMPLETON BOYS BASKETBALL TEAM TRAVELS TONIGHT TO ORCUTT ACADEMY FOR A GAME AT 6:30
THE PASO ROBLES BOYS SOCCER TEAM PLAYS AT ARROYO GRANDE AT SIX THIS EVENING.
PASO ROBLES GIRLS LOST TO ST. JOSEPH 5-2 YESTERDAY
THE ATASCADERO BOYS SOCCER TEAM HOSTING MORRO BAY AT SIX TONIGHT AT ATASCADERO HIGH SCHOOL
YESTERDAY, SAN LUIS OBISPO GIRLS SOCCER BEAT ATASCADERO 2-0
THE TEMPLETON GIRLS SOCCER TEAM HOSTS MISSION PREP AT 6 TONIGHT. THEY’LL HONOR THE SENIORS AT THE GAME TONIGHT.