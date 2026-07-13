Sheriff’s Office Warning Residents of Phone Scam in the Area 07.13.2026

THE COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS ONCE AGAIN WARNING RESIDENTS OF SAN LUIS OBISPO COUNTY OF A PHONE SCAM. “IN THESE SCAMS, CALLERS FALSELY CLAIM TO BE FROM A LAW ENFORCEMENT AGENCY AND TELL VICTIMS THEY HAVE AN OUTSTANDING ARREST WARRANT.” THE SCAMMERS THEN DEMAND PAYMENT VIA ZELLE, VENMO, PAYPAL, APPLE CASH, OR OTHER MONEY TRANSFER SERVICES TO CLEAR THE WARRANT. SCAMMERS MAY ALSO “SPOOF” THEIR PHONE NUMBER, SO IT DISPLAYS AS A LAW ENFORCEMENT AGENCY OR A GOVERNMENT OFFICE. THE SHERIFF’S OFFICE REMINDS RESIDENTS THEY WILL NEVER CALL OR DEMAND A PAYMENT OVER THE PHONE TO RESOLVE A WARRANT OR A CRIMINAL MATTER. IF YOU RECEIVE ONE OF THESE CALLS, HANG UP IMMEDIATELY, DO NOT SEND MONEY OR PROVIDE PERSONAL OR FINANCIAL INFORMATION, AND REPORT IT TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY. IF YOU ARE UNSURE, CONTACT THE AGENCY DIRECTLY USING A PUBLICLY LISTED NUMBER.